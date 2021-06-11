В Советском районе Казани на сутки отключат воду в некоторых домах

В Советском районе Казани на сутки отключат воду в ряде домов. Временные неудобства связаны с подключением к водопроводу многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Воды не будет с 9.00 15 июня до 9.00 16 июня по адресам: улица Академика Губкина, 12, 18в, 18б, 19, 21, 23, 24, 25, 25, корпус 2, 27, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 31а, улица Заря, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, улица Ершова, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е, корпус 1, 49а, корпус 1, 55, 55а, 55б, 55е, 55в (детский сад №349), 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 63 (вуз), 65 (больница), 65/1, улица Каспийская, 6, 8, 10, 12, Сибирский тракт, 1. Также воды не будет в домах по улицам Б. Галеева, Новаторов и Сибирский переулок.

фото: kzn.ru

Возможно понижение давления воды в домах по адресам: улица Искра, 1, 3, 6/35а, улица Ершова, 31а, 31б, 31в, 35а/6, 35, корпус 1, 47, 49 (РКПБ), 49/1, 49/2, 49/3, 49а, корпус 2, 51, 53, 53, корпус 1, 55, корпус 1 (гимназия), в домах по улицам П. Алексеева, Сеченова.

По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой, сообщает МУП «Водоканал». В диспетчерскую службу можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.

В мае мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь в связи с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.



Алексей Нечаев