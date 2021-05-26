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Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь

15:30, 26.05.2021
Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь
Фото: kzn.ru

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Подробный график отключения горячей воды читайте по ссылке.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы. Гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов проводятся поэтапно, поэтому отключить горячую воду могут не один раз.

Казанцы уже начали активно готовиться к сезонному отключению горячей воды — по данным «AliExpress Россия», Татарстан вошел в пятерку регионов по продажам водонагревателей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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