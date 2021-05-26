Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Подробный график отключения горячей воды читайте по ссылке.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы. Гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов проводятся поэтапно, поэтому отключить горячую воду могут не один раз.

Казанцы уже начали активно готовиться к сезонному отключению горячей воды — по данным «AliExpress Россия», Татарстан вошел в пятерку регионов по продажам водонагревателей.

Ольга Плешкова