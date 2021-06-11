Netflix представил вступительный ролик Resident Evil: Infinite Darkness (видео)

Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал вступительную сцену анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness по мотивам одноименной игры «Обитель зла».

В видео, опубликованном на YouTube, показаны события 2000 года, случившиеся в стране Пенамстане за шесть лет до начала сериала. По сюжету, в центре событий — американская армия. Командир подразделения Mad Dogs не подчиняется приказу и отправляется с отрядом на помощь сослуживцам, которых на вертолете сбил противник.

Официальный релиз Resident Evil: Infinite Darkness пройдет 8 июля. На платформе онлайн-кинотеатра Netflix выйдут все эпизоды сразу и будут доступны в день премьеры.