Новости спорта

18:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Netflix представил вступительный ролик Resident Evil: Infinite Darkness (видео)

15:59, 11.06.2021
Netflix представил вступительный ролик Resident Evil: Infinite Darkness (видео)
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал вступительную сцену анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness по мотивам одноименной игры «Обитель зла».

В видео, опубликованном на YouTube, показаны события 2000 года, случившиеся в стране Пенамстане за шесть лет до начала сериала. По сюжету, в центре событий — американская армия. Командир подразделения Mad Dogs не подчиняется приказу и отправляется с отрядом на помощь сослуживцам, которых на вертолете сбил противник.

Официальный релиз Resident Evil: Infinite Darkness пройдет 8 июля. На платформе онлайн-кинотеатра Netflix выйдут все эпизоды сразу и будут доступны в день премьеры.

СпортКиберспортТехнологииITТелекоммуникацииМедиаОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также