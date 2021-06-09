Полузащитник «Уфы» Гиоргобиани официально перешел в «Аланию»

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани перешел во владикавказскую «Аланию», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Прошедший сезон футболист провел в аренде в команде из Владикавказа. Теперь стороны договорились о полноценном трансфере. «Алания» воспользовалась правом выкупа и подписала с игроком трехлетний контракт.

Свой переход Гиоргобиани объяснил желанием выступать в команде, играющей в атакующий футбол.

В прошедшем сезоне ФНЛ хавбек провел за «Аланию» 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Напомним, ранее «Уфа» отдала полузащитника Данила Емельянова в аренду в нижнекамский «Нефтехимик».