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Синоптики Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные

16:26, 10.06.2021 2
Синоптики Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные
Фото: kzn.ru

Синоптики прогнозируют в предстоящие выходные неустойчивую погоду с кратковременными дождями и усилениями ветра. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Татарстан уже несколько дней располагается на периферии малоподвижного циклона с центром над Центрально-Черноземным районом России. В дни 11—13 июня неустойчивый характер погоды сохранится. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилениями ветра до 15—20 м/с, может выпасть град. Температуры воздуха ночью составят 10..17°, днем — 21..27°.

Фото: KZN.RU

Немного потеплеет в начале следующей недели, 14 и 15 июня. По предварительному прогнозу синоптиков, ночью температуры воздуха составят 13..18°, днем — до 24..29°. Также местами будут идти дожди, сопровождаемые сильным ветром.

Ранее синоптики предупредили о надвигающейся грозе.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:41
    Жара в Татарстане продолжается, урааа!!!
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    Анонимно 18:08
    что ура то ? земля высохла
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