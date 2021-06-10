Синоптики Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные

Синоптики прогнозируют в предстоящие выходные неустойчивую погоду с кратковременными дождями и усилениями ветра. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Татарстан уже несколько дней располагается на периферии малоподвижного циклона с центром над Центрально-Черноземным районом России. В дни 11—13 июня неустойчивый характер погоды сохранится. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилениями ветра до 15—20 м/с, может выпасть град. Температуры воздуха ночью составят 10..17°, днем — 21..27°.

Фото: KZN.RU

Немного потеплеет в начале следующей недели, 14 и 15 июня. По предварительному прогнозу синоптиков, ночью температуры воздуха составят 13..18°, днем — до 24..29°. Также местами будут идти дожди, сопровождаемые сильным ветром.

Ранее синоптики предупредили о надвигающейся грозе.

Ольга Плешкова