В Ассоциации АТП Татарстана предоставили видео инцидента, где ребенку зажало ногу дверями автобуса

В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали информацию, что дверями автобуса зажало ногу годовалой девочки на руках у матери. Перевозчики опубликовали видео инцидента.

На кадрах видно, что мама с ребенком на руках приняла неожиданное решение выйти из автобуса, когда пассажиры уже вошли в транспорт и двери начали закрываться. Она втиснулась между закрывающимися дверьми, но за ручки зацепилась сумка. В результате оказалась зажата ножка девочки.

«Как должен был узнать водитель, что женщина собирается выйти из автобуса, ведь пассажиры на посадку уже зашли? Тем не менее руководство автотранспортного предприятия не снимает вины с водителя. Он начал движение с открытыми дверями. Водитель будет привлечен к дисциплинарной и административной ответственности», — прокомментировал инцидент председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Перевозчики добавляют, что если вдруг вы вспомнили, что вам необходимо выйти из автобуса, сообщите об этом кондуктору или нажмите на кнопку связи с водителем, расположенную на поручне.

