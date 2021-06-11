На региональных выборах применят возможность сбора подписей через госуслуги

На региональных выборах в этом году будет применяться возможность частичного сбора подписей через портал госуслуг. Об этом рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

По его словам, на трех региональных выборах в Пермском крае, Чувашии и Челябинской области в прошлом году это было востребовано. В 2021 году в законах 20 субъектов содержатся нормы, позволяющие частично собирать подписи через госуслуги.

«Как и в ходе общероссийского голосования, и 13 сентября все меры эпидемиологической защиты для избирателей и организаторов будут соблюдены. Будут маски, перчатки, антисептики, термометрия, подготовлены отдельные помещения, где смогут проголосовать температурящие. Все меры защиты будут предприняты», — сказал Шевченко.



В Татарстане на праймериз «Единой России» проголосовали более 350 тыс. избирателей.



Ольга Плешкова