В Татарстане более 350 тысяч человек проголосовали на праймериз «Единой России»

В Татарстане по данным на 18.00 на праймериз «Единой России» проголосовали более 350 тыс. избирателей. Об этом сообщил глава регионального оргкомитета предварительного голосования, вице-спикер Госсовета республики Юрий Камалтынов.

256 тысяч человек проголосовали очно на 557 специальных участках. Еще более 100 тысяч избирателей проголосовали онлайн, которое запустили с 24 мая.

Фото: tatarstan.er.ru

По итогам праймериз сформируют списки кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут осенью. В этом году на партийное голосование в Татарстане заявилось более 90 человек, в том числе 11 из 16 действующих депутатов Госдумы от республики, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Голосование проходит без нарушений. Подсчет голосов начнется вечером после закрытия участков, которые работают до 20.00.