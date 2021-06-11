Генпрокуратура РФ выявила нарушения в условиях содержания в СИЗО женщин и детей в Татарстане

Генпрокуратура России выявила нарушения в условиях содержания за решеткой женщин и детей в Татарстане, в Москве и Санкт-Петербурге, Подмосковье, Башкирии и еще десяти регионах. По данным ведомства, не везде установлены холодильники и телевизоры.

Надзорное ведомство провело соответствующие проверки в 35 субъектах России. В представлении говорится, что в СИЗО женщинам не созданы в полной мере бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Выявлены отдельные нарушения установленной законом нормы санитарной площади на одного человека, пишет «Коммерсантъ».

Ранее «Реальное время» публиковало колонку заключенного о том, чем живет казанский следственный изолятор.



Ольга Плешкова