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Генпрокуратура РФ выявила нарушения в условиях содержания в СИЗО женщин и детей в Татарстане

11:44, 11.06.2021
Генпрокуратура РФ выявила нарушения в условиях содержания в СИЗО женщин и детей в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Генпрокуратура России выявила нарушения в условиях содержания за решеткой женщин и детей в Татарстане, в Москве и Санкт-Петербурге, Подмосковье, Башкирии и еще десяти регионах. По данным ведомства, не везде установлены холодильники и телевизоры.

Надзорное ведомство провело соответствующие проверки в 35 субъектах России. В представлении говорится, что в СИЗО женщинам не созданы в полной мере бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Выявлены отдельные нарушения установленной законом нормы санитарной площади на одного человека, пишет «Коммерсантъ».

Ранее «Реальное время» публиковало колонку заключенного о том, чем живет казанский следственный изолятор.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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