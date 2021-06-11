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В Казани из-за ДТП на Технической возникла пробка из троллейбусов

09:33, 11.06.2021
В Казани из-за ДТП на Технической возникла пробка из троллейбусов
Фото: instagram.com/kazan.chp

Серьезная автомобильная авария произошла на улице Технической в Казани. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Судя по кадрам, пострадали не менее трех автомобилей, один из которых — минивэн. Очевидцы сообщают о пробке из троллейбусов, проезд по улице затруднен.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на коротком промежутке произошло сразу две аварии в 08.48 и 08.54.

Подробности произошедшего выясняются.

Вчера вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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