В Казани из-за ДТП на Технической возникла пробка из троллейбусов

Серьезная автомобильная авария произошла на улице Технической в Казани. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Судя по кадрам, пострадали не менее трех автомобилей, один из которых — минивэн. Очевидцы сообщают о пробке из троллейбусов, проезд по улице затруднен.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на коротком промежутке произошло сразу две аварии в 08.48 и 08.54.

Подробности произошедшего выясняются.

Вчера вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки.

Ольга Плешкова