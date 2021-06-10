На дорогах Казани в четверг образовались 7-балльные пробки

В Казани в четверг вечером на дорогах образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.42.

Из-за ДТП движение затруднено по улице Академика Арбузова, на Сибирском тракте. Пробки образовались на проспекте Ямашева, улицах Маршала Чуйкова, Петра Витера, Тэцевской, Копылова.

Заторы образовались на улице Фрунзе, Несмелова, Кировской дамбе. Также в пробках встали улицы Пушкина, Лево-Булачная, Марселя Салимжанова, Вишневского, Николая Ершова, Камалеева.