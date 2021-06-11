В Нижнекамске появится футбольное поле и военно-патриотическая площадка

В Нижнекамске продолжается обустройство общественных пространств. Так, продолжается облагораживание экопарка в поселке Красный Ключ, а еще детской площадки — здесь должны обносить игровой комплекс и демонтировать старую беседку, сообщает «НТР-24».



На территории лагеря «Камский Артек» предложено создать площадку для военно-патриотической работы с детьми. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин считает, что необходимо развивать это направление.

Построить амфитеатр, чтобы проводить мероприятия, хотят в парке на улице Корабельной. Там же — детский парк с элементами экстрим-оборудования и площадку для выгула собак.

Власти обещают обновить и шестую школу — здесь построят футбольное поле. В прошлом году там появились хоккейный корт и зона воркаута.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске появится еще один сквер на улице Корабельной.

Маргарита Головатенко