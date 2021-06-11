Опрос: на кого ругаются водители в Татарстане

89% автолюбителей ругаются за рулем, и только 11% всегда спокойны, показал опрос среди российских водителей, его провел автомобильный сайт «Дром».



Большинство ругается на других водителей (69%), на водителей автобусов и такси — по 30% и 33% соответственно. 29% респондентов ругаются на пешеходов.

В Татарстане на других водителей ругаются 59% опрошенных, 21% недоволен пешеходами, 19% — таксистами, 17,9% — маршрутчиками. Еще водители из Татарстана одинаково ругаются на сотрудников Госавтоинспекции и велосипедистов — по 14,3%, в равных долях автолюбители бывают недовольны дорожными службами и водителями грузовиков — по 13,1%. Мотоциклистами недовольны меньше всего — 10,7%. Сказали, что не ругаются за рулем, 15,5% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко