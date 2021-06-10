Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

В российских регионах, где люди не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, ситуация по COVID-19 напряженная. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В регионах проводится вакцинация от коронавируса, вакцин достаточно.

Увеличение роста числа заболевших COVID-19 связано с тем, что население не соблюдает меры профилактики, отмечал глава Минздрава России.

По данным на 9 июня, в Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек. Второй компонент вакцины получили 290 123 человека.

