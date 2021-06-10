Глава Зеленодольского района вручил 500 упаковок мороженого детям
Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев вручил 500 упаковок мороженого детям. Он посетил место проведения Сабантуя в Зеленодольске и раздал детям угощение.
В городе полным ходом идет подготовка к проведению народного праздника «Сабантуй». На главной сцене Майдана каждый день проходят генеральные репетиции, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
В конце июня в Казани на Кремлевской набережной пройдет фестиваль мороженого. На мероприятии можно будет попробовать необычные виды лакомства: : итальянское джелато, тайское жареное мороженое, мороженое из козьего молока, японское моджи и другие.Общество Татарстан
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