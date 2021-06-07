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На Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого

15:35, 07.06.2021
На Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого
Фото: kzn.ru

С 25 по 27 июня на Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета». Десять участников из разных городов представят свои летние десерты.

Гости праздника смогут попробовать как привычные, так и необычные виды мороженого: итальянское джелато, тайское жареное мороженое, мороженое из козьего молока, японское моджи и другие.

Также на пирсе набережной будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, спортивные и танцевальные соревнования и развлекательная шоу-программа.

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы любителям мороженого. Она рассказала, когда лучше есть летнее лакомство и на что обращать внимание перед его покупкой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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