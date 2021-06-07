На Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого

С 25 по 27 июня на Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета». Десять участников из разных городов представят свои летние десерты.

Гости праздника смогут попробовать как привычные, так и необычные виды мороженого: итальянское джелато, тайское жареное мороженое, мороженое из козьего молока, японское моджи и другие.

Также на пирсе набережной будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, спортивные и танцевальные соревнования и развлекательная шоу-программа.

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы любителям мороженого. Она рассказала, когда лучше есть летнее лакомство и на что обращать внимание перед его покупкой.



Ольга Плешкова