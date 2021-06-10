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В Казани вырастут тарифы за содержание жилья

15:41, 10.06.2021 2
В Казани вырастут тарифы за содержание жилья
Фото: realnoevremya.ru

С июля в Казани повысится размер платы за содержание жилья для нанимателей по договорам социального найма, найма жилья государственного или муниципального фонда и собственников квартир в домах, не определившихся со способом управления многоквартирным домом. Постановление опубликовано в электронном сборнике документов исполкома.

Уборка мест общего пользования вырастет в цене до 2,25 рубля в месяц. Уборка придомовой территории будет стоить 4,03 рубля. Также увеличится тариф за техническое обслуживание и ремонт жилого здания, он составит 4,10 рубля за 1 кв. м в месяц.

В начале июня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев рассказал, как в Татарстане будут снижать дифференциацию в суммах платежек за услуги ЖКХ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:14
    В России уже привычны повышения цен.
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  • Анонимно 16:41
    да везде все дорожает, не только у нас...
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