В Казани вырастут тарифы за содержание жилья

С июля в Казани повысится размер платы за содержание жилья для нанимателей по договорам социального найма, найма жилья государственного или муниципального фонда и собственников квартир в домах, не определившихся со способом управления многоквартирным домом. Постановление опубликовано в электронном сборнике документов исполкома.

Уборка мест общего пользования вырастет в цене до 2,25 рубля в месяц. Уборка придомовой территории будет стоить 4,03 рубля. Также увеличится тариф за техническое обслуживание и ремонт жилого здания, он составит 4,10 рубля за 1 кв. м в месяц.

В начале июня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев рассказал, как в Татарстане будут снижать дифференциацию в суммах платежек за услуги ЖКХ.

Ольга Плешкова