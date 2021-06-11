Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, местами град
В пятницу, 11 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град.
Ветер северо-восточный, северный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В Казани — от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—27 градусов.Общество Татарстан
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