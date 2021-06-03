Кварацхелия из «Рубина» — в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самым дорогим игроком РПЛ стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который оценивается в 30 миллионов евро. Второе место занимает нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Трансферная стоимость иранского футболиста оценивается в 25 млн евро. Тройку замкнул Малком из «Зенита» (22 млн евро).

Четвертым стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Трансферная цена грузинского футболиста поднялась на отметку в 18 млн евро. В топ-5 также попал полузащитник «Зенита» Вендел (17 млн евро).

Наибольший рост в цене показал еще один игрок «Рубина» Оливер Абильдгор. Трансферная стоимость датского полузащитника выросла на 4 млн евро и теперь составляет 7 млн.

Напомним, ранее Кварацхелия второй сезон подряд был признан лучшим молодым игроком РПЛ.