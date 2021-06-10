Минэкономики Татарстана: «Мы говорим, что людям надо помочь, а сделали хуже»

Первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин раскритиковал федеральные ограничения, введенные при выдаче микрозаймов на поддержку МСП. «Нельзя ли быстрее снять ограничения, потому что те же самозанятые говорят, что лучше дайте нам повышенную ставку и побольше срок для возврата кредита, чтобы ежемесячный платеж был меньше», — обратился он к заместителю директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олесе Тетериной на Всероссийском форуме «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон III», который открылся в Казани.

Речь идет о том, что с апреля 2020 года Минэкономразвития сократило сроки возврата кредита с прежних 3 лет (36 месяцев) до 2 лет (24 месяца), но при этом увеличило сумму льготного займа с 3 до 5 млн рублей. Татарстан предлагает быстрее отменить ограничения по сроку возврата микрокредитов до 24 месяцев, которые были введены федеральными властями во время карантина, и вернуться к обычному правилу в 36 месяцев.

По словам Рустема Сибгатуллина, предпринимателям стало тяжелее возвращать кредит за сокращенный срок. «Мы говорим, что людям надо помочь, а сделали хуже», — сказал он, и зал форума его поддержал.

В ответ представитель МЭР Олеся Тетерина пообещала внести этот вопрос в «рамках бюджетного процесса» на будущий год.

Подробности — в ближайшем материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева