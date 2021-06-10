Сотрудники казанской гимназии №175 получат сертификаты в медцентр на 100 тысяч рублей

Фото: Маргарита Головатенко

В рамках оказания помощи пострадавшим в трагедии в казанской гимназии №175 дано поручение шире рассмотреть варианты поддержки, в частности организациям банковского сектора, рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

64 сотрудникам учебного заведения, которые находились во время нападения в школе, подготовили сертификаты на 100 тысяч рублей в медцентр.

Больше 500 учеников казанской гимназии №175, повергшейся вооруженному нападению, бесплатно отдохнут в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Алексей Нечаев