Больше 500 учеников казанской гимназии бесплатно отправят на море

Больше 500 учеников казанской гимназии №175, повергшейся вооруженному нападению, бесплатно отдохнут в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Отдых запланирован в детском лагере на базе санатория «Глобус». Выезды запланированы 13 июня, 4 июля и 25 июля на специальных железнодорожных «детских» составах. Сейчас от родителей поступило 546 заявок.

Детей отправят с командой педагогов, психологов, медиков и сотрудников транспортной полиции. В лагере с ними будет работать педагогический отряд Кубанского педагогического университета «Кеды», пишет rt-online.ru

Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал расстреливать учеников и персонал учреждения. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы. Восемь пострадавших, в числе которых пятеро детей, были отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС.



Ольга Плешкова