Галимова рассказала о сроках строительства межмуниципальных приютов для животных

Строительство приютов для бездомных животных не снимает проблему нападений на людей, поскольку решение проблемы лежит не только в этой плоскости, рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



«Даже когда животных отловили, вакцинировали, чипировали, выпустили, это не снимает проблему нападений. Нападают и те собаки, у которых есть хозяева», — сказала она.

По ее словам, спектр проблем достаточно широкий, поэтому проблему не удастся решить быстро, однако и пять лет для этого не нужно. «Надо заниматься этим сейчас, — отловом, размещением, может быть, в частных приютах, которые сейчас есть», — заключила она.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан попросил отсрочку на строительство приютов для животных. Депутаты добиваются того, чтобы бездомных животных можно было помещать не в приюты, а в «пункты временного содержания». В Госдуме считают, что приюты необходимо строить уже сейчас.

Маргарита Головатенко