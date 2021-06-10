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Галимова рассказала о сроках строительства межмуниципальных приютов для животных

10:32, 10.06.2021
Галимова рассказала о сроках строительства межмуниципальных приютов для животных
Фото: realnoevremya.ru

Строительство приютов для бездомных животных не снимает проблему нападений на людей, поскольку решение проблемы лежит не только в этой плоскости, рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Даже когда животных отловили, вакцинировали, чипировали, выпустили, это не снимает проблему нападений. Нападают и те собаки, у которых есть хозяева», — сказала она.

По ее словам, спектр проблем достаточно широкий, поэтому проблему не удастся решить быстро, однако и пять лет для этого не нужно. «Надо заниматься этим сейчас, — отловом, размещением, может быть, в частных приютах, которые сейчас есть», — заключила она.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан попросил отсрочку на строительство приютов для животных. Депутаты добиваются того, чтобы бездомных животных можно было помещать не в приюты, а в «пункты временного содержания». В Госдуме считают, что приюты необходимо строить уже сейчас.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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