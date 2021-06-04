Татарстан попросил отсрочку на строительство приютов для животных
В Татарстане депутаты добиваются того, чтобы бездомных животных можно было помещать не в приюты, а в «пункты временного содержания».
Вчера Госсовет одобрил проект изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Депутаты предлагают дать отсрочки на строительство приютов в регионах до 1 января 2026 года, так как их строительство требует дополнительных средств.
В Госдуме считают, что приюты необходимо строить уже сейчас.
«Сколько приютов построено волонтерами вообще без копейки. Можно и с ними заключать договоры. Можно привлекать бизнес», — сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отвечая на вопрос издания «Коммерсантъ».
Новый федеральный закон запрещает массово умерщвлять бездомных животных. Теперь их должны только отлавливать и стерилизовать. Животное будет содержаться в приюте 21 день, его стерилизуют и либо найдут ему хозяина, либо вернут обратно в естественную среду обитания.
комментарии
Не должны стаи по улицам бегать. Больше двух - стая. Отловить и в пункт временного содержания.
бесконтрольно, не хватит ни чипов, ни преград к размножению.
Ими движет инстинкт зверя и они уважают только одно - силу.
Городская среда это не их естественная среда, а человеческая!
Их среда - горы! Лучше гор могут быть только горы. Здесь у них корм -
маленькие дети и беспомощные бабушки. А там раздолье! Да и снежных барсов они питанием поддержат. А здесь им курорт, только диаспору их
разрешить осталось.