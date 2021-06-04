Новости общества

14:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан попросил отсрочку на строительство приютов для животных

12:11, 04.06.2021 3
Татарстан попросил отсрочку на строительство приютов для животных

В Татарстане депутаты добиваются того, чтобы бездомных животных можно было помещать не в приюты, а в «пункты временного содержания».

Вчера Госсовет одобрил проект изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Депутаты предлагают дать отсрочки на строительство приютов в регионах до 1 января 2026 года, так как их строительство требует дополнительных средств.

В Госдуме считают, что приюты необходимо строить уже сейчас.

«Сколько приютов построено волонтерами вообще без копейки. Можно и с ними заключать договоры. Можно привлекать бизнес», — сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отвечая на вопрос издания «Коммерсантъ».

Новый федеральный закон запрещает массово умерщвлять бездомных животных. Теперь их должны только отлавливать и стерилизовать. Животное будет содержаться в приюте 21 день, его стерилизуют и либо найдут ему хозяина, либо вернут обратно в естественную среду обитания.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    "...либо вернут обратно в естественную среду обитания." Типа пусть дальше на детей кидаются.
    Ответить
  • Анонимно 04 июн
    Да пусть хоть пункты временного содержания создадут! Открытые, огороженные забором из сетки. Охраняемые.
    Не должны стаи по улицам бегать. Больше двух - стая. Отловить и в пункт временного содержания.
    Ответить
  • Анонимно 04 июн
    Их бесполезно чипировать, учить нравственности, так как они размножаются
    бесконтрольно, не хватит ни чипов, ни преград к размножению.
    Ими движет инстинкт зверя и они уважают только одно - силу.
    Городская среда это не их естественная среда, а человеческая!
    Их среда - горы! Лучше гор могут быть только горы. Здесь у них корм -
    маленькие дети и беспомощные бабушки. А там раздолье! Да и снежных барсов они питанием поддержат. А здесь им курорт, только диаспору их
    разрешить осталось.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем