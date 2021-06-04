Татарстан попросил отсрочку на строительство приютов для животных

В Татарстане депутаты добиваются того, чтобы бездомных животных можно было помещать не в приюты, а в «пункты временного содержания».

Вчера Госсовет одобрил проект изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Депутаты предлагают дать отсрочки на строительство приютов в регионах до 1 января 2026 года, так как их строительство требует дополнительных средств.

В Госдуме считают, что приюты необходимо строить уже сейчас.

«Сколько приютов построено волонтерами вообще без копейки. Можно и с ними заключать договоры. Можно привлекать бизнес», — сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отвечая на вопрос издания «Коммерсантъ».

Новый федеральный закон запрещает массово умерщвлять бездомных животных. Теперь их должны только отлавливать и стерилизовать. Животное будет содержаться в приюте 21 день, его стерилизуют и либо найдут ему хозяина, либо вернут обратно в естественную среду обитания.



Ольга Плешкова