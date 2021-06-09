В Татарстане в этом году построят 16 детских садов — видео

В Татарстане до конца года планируется открыть 16 детских садов на 3,1 тыс. мест. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Общая сумма финансирования составит порядка 4 млрд рублей. Сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин проконтролировал ход строительства восьми детских садов в Казани.

13 детских садов на 2 390 мест построят в рамках национального проекта «Демография», еще 3 детских сада на 710 мест — в рамках федерального проекта «Жилье».

Все работы на объектах ведутся в соответствии с намеченным планом. На сегодняшний день общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 45%.

В конце мая Айзатуллин сообщал, что в Татарстане завершили капитальный ремонт пяти детских садов. Всего в этом году работы планируют провести в 48 дошкольных учреждениях республики.

