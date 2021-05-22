В Татарстане завершили капремонт пяти из 48 детских садов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день завершили капитальный ремонт пяти детских садов. Всего в этом году работы планируют провести в 48 дошкольных учреждениях республики, напомнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Работы по капитальному ремонту идут еще в 21 детском саду. «На них подрядчики постепенно приближаются к «экватору» — работы выполнены на 41%», — обратил внимание глава Минстроя РТ.

Также в Татарстане в общеобразовательных организациях отремонтировали 49 из 116 функциональных зон. Работы идут на 67 объектах в 26 муниципальных районах республики, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В рамках капремонта в трех детских садах и одной школе ведутся работы по организации доступной среды. На сегодняшний день они выполнены на 35%, сообщил Айзатуллин.

Напомним, в Татарстане в 2021 году планируется построить 16 детских садов на 3,1 тыс. мест в рамках нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Пять детских садов на 140, 220 и 260 мест — в Казани, три на 220 мест — в Набережных Челнах, два на 120 и 220 мест — в Пестречинском районе, по одному в Альметьевске (140), Лаишевском (50) и Высокогорском (220) районах. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Казани построят три дошкольных образовательных учреждения на 710 мест.



Татьяна Демина