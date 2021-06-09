Путин рассказал о предложении Зеленского обсудить международную безопасность

Украина предложила России поговорить о вопросах международной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом, — рассказал он в интервью «России 24».

Фото: kremlin.ru

Есть вопросы глобального характера, которые каждый участник международного общения в праве обсуждать. Однако, по мнению Путина, прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений.

Российский лидер также ответил на вопрос, задела ли его форма сборной Украины по футболу, на которой изображены границы Украины, в составе которых — Крым и Донбасс. Путин отметил, что позиция украинских властей, которые пренебрегают волеизъявлением крымчан, хорошо известна, поэтому в изображении полуострова на форме нет ничего нового.



7 июня президент США Джо Байден в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с Путиным в Женеве.

Татьяна Леухина