РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины на чемпионате Европы

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обратил внимание на форму украинской сборной на чемпионате Европы. Об этом пишет ТАСС.

На форме спортсменов оказался лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также границы Украины, в составе которых — Крым и Донбасс. В понедельник в пресс-службе УЕФА заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

По мнению российской стороны, Украина использовала политические мотивы при выборе формы своей сборной. Это, в свою очередь, нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

В РФС считают, что, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент. Ведь в будущем другие страны будут пытаться использовать свою экипировку для политических высказываний.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера призвал не разжигать ненависть на этой почве. «Форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность. Спорт есть спорт», — заявил представитель Кремля.

