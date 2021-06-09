В Московском районе Казани восстанавливают электроснабжение — под отключение попали 7 тысяч человек

В Московском районе Казани без света остались дома по улицам Волгоградской, Тунакова, Восстания, Енисейской, Восход, Академика Королева. В 19.45 электроснабжение восстановили. Ориентировочно под отключение попали 7 тыс. человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Отключение подстанции «Ленинская» произошло в 18.52. В результате происшествия отключили еще 42 трансформаторные подстанции. В 20.11 было организовано взаимодействие с центром управления сетями АО «Сетевая компания». Причина происшествия устанавливается.

Фото: pxhere.com

В telegram-канале мэрии Казани сообщили, что сейчас электричество подают по временной схеме.

Ранее вечером в telegram-каналах появилась информация о том, что ряд домов в районе станции метро «Яшьлек» остались без света из-за пожара в трансформаторной будке.

