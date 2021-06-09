Mash: в Московском районе Казани несколько улиц остались без света из-за пожара в трансформаторной будке

В Московском районе Казани сегодня вечером несколько улиц в районе станции метро «Яшьлек» остались без света из-за пожара в трансформаторной будке. Об этом пишет Mash Iptash.

По данным telegram-канала, на месте уже работают пожарные. Отключены светофоры на улицах Восстания, Восход, Декабристов, Шамиля Усманова. Когда подачу электроэнергии возобновят, неизвестно.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

В понедельник челнинская прокуратура назвала причины аварии на подстанции «Шильна», в результате которой в начале мая без света остались 24 тысячи человек. По данным надзорного ведомства, АО «Сетевая компания» — «Набережночелнинские электрические сети» не приняли необходимые меры по содержанию электрооборудования в надлежащем состоянии.

