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Происшествия

Mash: в Московском районе Казани несколько улиц остались без света из-за пожара в трансформаторной будке

20:33, 09.06.2021 3
Mash: в Московском районе Казани несколько улиц остались без света из-за пожара в трансформаторной будке
Фото: pxhere.com

В Московском районе Казани сегодня вечером несколько улиц в районе станции метро «Яшьлек» остались без света из-за пожара в трансформаторной будке. Об этом пишет Mash Iptash.

По данным telegram-канала, на месте уже работают пожарные. Отключены светофоры на улицах Восстания, Восход, Декабристов, Шамиля Усманова. Когда подачу электроэнергии возобновят, неизвестно.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

В понедельник челнинская прокуратура назвала причины аварии на подстанции «Шильна», в результате которой в начале мая без света остались 24 тысячи человек. По данным надзорного ведомства, АО «Сетевая компания» — «Набережночелнинские электрические сети» не приняли необходимые меры по содержанию электрооборудования в надлежащем состоянии.

ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 июн
    Восход! Не склоняется, исправьте!
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  • Анонимно 09 июн
    обычно быстро решают такие проблемы
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  • Анонимно 09 июн
    Обычно их не решают вообще. На Даурской регулярно. Теперь ваше время пришло. Физика.
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