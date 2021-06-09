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В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки

17:49, 09.06.2021
В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани сегодня вечером на дорогах образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.49.

Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Камалеева. Пробки образовались на улицах Пушкина, Марселя Салимжанова, Лево-Булачной, Право-Булачной. Большие заторы наблюдаются на Кировской дамбе, на улицах Гладилова, Фрунзе.

Также пробки образовались на улицах Петра Витера, Копылова, Тэцевской.

АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан
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