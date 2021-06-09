В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки

В Казани сегодня вечером на дорогах образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.49.

Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Камалеева. Пробки образовались на улицах Пушкина, Марселя Салимжанова, Лево-Булачной, Право-Булачной. Большие заторы наблюдаются на Кировской дамбе, на улицах Гладилова, Фрунзе.

Также пробки образовались на улицах Петра Витера, Копылова, Тэцевской.