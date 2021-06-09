В Нижнекамске умерла 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны

В Нижнекамске умерла 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Антонина Евсеева. Об этом сообщается на сайте исполкома.

В войну женщина работала в тылу — копала окопы, помогала в колхозе. Она служила в 1747-м зенитно-артиллерийском полку ПВО Москвы в звании ефрейтора. Женщина была награждена медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и нагрудным знаком «Отличный пулеметчик».

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Антонины Евсеевой», — говорится в сообщении администрации города.



В феврале в Набережных Челнах ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, проработавший много лет на КАМАЗе, 93-летний Павел Зорин.



Ольга Плешкова