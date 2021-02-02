В Набережных Челнах умер ветеран войны Владимир Зорин
В Набережных Челнах ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, проработавший на КАМАЗе 93-летний Павел Зорин.
Как сообщает «Вести КАМАЗа», Зорин отправился на фронт в 17-летнем возрасте. Он служил в Читинской области, там же выучился на механика-водителя танка, затем новобранцы были переброшены в Сталинград. После войны его перебазировали в Порт-Артур, где он прослужил еще шесть лет.
На заводе КАМАЗ Зорин работал с 1986-го года. Он устроился а ремонтно-инструментальный завод слесарем, монтировал шкафы управления для автоматических линий.
За свою жизнь ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «Участник Великой Отечественной войны», «За победу над Японией», «30 лет Победы», «50 лет Победы», медалью Жукова и юбилейной медалью «60 лет Вооружённых Сил СССР».
Соболезнования по поводу смерти Зорина выразил коллектив ремонтно-инструментального завода. Администрация, профком и Совет ветеранов РИЗа глубоко скорбит по поводу смерти покойного коллеги.
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