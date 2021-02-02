В Набережных Челнах умер ветеран войны Владимир Зорин

В Набережных Челнах ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, проработавший на КАМАЗе 93-летний Павел Зорин.

Как сообщает «Вести КАМАЗа», Зорин отправился на фронт в 17-летнем возрасте. Он служил в Читинской области, там же выучился на механика-водителя танка, затем новобранцы были переброшены в Сталинград. После войны его перебазировали в Порт-Артур, где он прослужил еще шесть лет.

На заводе КАМАЗ Зорин работал с 1986-го года. Он устроился а ремонтно-инструментальный завод слесарем, монтировал шкафы управления для автоматических линий.

Фото: vestikamaza.ru

За свою жизнь ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «Участник Великой Отечественной войны», «За победу над Японией», «30 лет Победы», «50 лет Победы», медалью Жукова и юбилейной медалью «60 лет Вооружённых Сил СССР».

Соболезнования по поводу смерти Зорина выразил коллектив ремонтно-инструментального завода. Администрация, профком и Совет ветеранов РИЗа глубоко скорбит по поводу смерти покойного коллеги.

Ранее в Казани проводили в последний путь героя СССР Бориса Кузнецова.



Ольга Плешкова