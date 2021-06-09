В Казани вечером снова пойдет дождь

Фото: МЧС РТ

Синоптики снова прогнозируют дождь на территории Татарстана, в том числе в Казани.

По прогнозу Гидрометцентра республики, вечером 9 июня, ночью и днем 10 июня в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с.



Вчера улицы и дороги Казани в очередной раз скрылись под водой из-за сильного ливня, накрывшего столицу Татарстана. Потоки воды появились на дорогах в разных районах Казани, но больше всего пострадал центр города.

Потопы образовались на улицах Пушкина, Вишневского, проспекте Амирхана и других. Из-за большого количества воды машины глохли прямо посередине дороги.



Ольга Плешкова