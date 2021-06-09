В Казани отремонтировали улицу Гагарина

В Казани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали улицу Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

По улице уложили верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-16. Дорожники обустроили тротуары общей площадью 1 966 кв. метров, заменили 1 673 погонных метра бортовых камней, установили 566 погонных метров пешеходных ограждений, 186 дорожных знаков и нанесли дорожную разметку, говорится на сайте ведомства.

Подрядной организации осталось установить шесть остановочных павильонов.

Двухполосная улица Гагарина в Ново-Савиновском и Московском районах Казани пересекается с 21 улицей, в том числе с магистральными — Короленко, Ибрагимова и Декабристов.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казани обновят 11 улиц.

Фото: kzn.ru

В Казани в связи с ремонтом дороги завтра ограничат движение автомобилей по улице Бутлерова.



Ольга Плешкова