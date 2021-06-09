В Казани ограничат движение по улице Бутлерова с 10 июня

В Казани с 10 июня ограничат движение автомобилей по улице Бутлерова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Возле здания №4 по улице Бутлерова закроют участок дороги с 10 по 11 июня, а с 12 по 13 июня — возле здания №7, так как будет производиться реконструкция внутриквартальных тепловых сетей отопления.

фото: kzn.ru

В Казани в жилом массиве Новая Сосновка Советского района сегодня будет ограничено движение транспорта. До 26 июня будет закрыт участок дороги по ул. Лесной от дома №4а по ул. Дорожной до ул. Таежной — там запланированы ремонт асфальта и укладка тротуара.

Алексей Нечаев