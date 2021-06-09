В Азербайджане объяснили отказ в аккредитации журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов объяснил причину отказа в аккредитации российского журналиста телеканала «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна.

«Этот человек на протяжении многих лет неоднократно незаконно посещал оккупированные земли Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — сказал Мамедов.

При этом функционер отметил, что для решения сложившейся ситуации Арустамяну необходимо обратиться непосредственно в УЕФА, под флагом которой состоится предстоящий турнир.

Напомним, ранее блогер Василий Уткин сообщил, что Нобель Арустамян не сможет работать на Евро-2020. Журналисту отказали в аккредитации на турнир в оргкомитете Азербайджана — одной из стран-хозяек чемпионата Европы — 2020.