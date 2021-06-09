В Казани рабочего подняли в контейнере на высоту 18-го этажа — возбуждены административные дела

Прокуратура Кировского района Казани вместе с сотрудниками Государственной инспекции труда в РТ провела проверку соблюдения требований безопасности при производстве строительных работ. Поводом для надзорных мероприятий стало видео, на котором рабочего в контейнере подняли на высоту 18-го этажа. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что штукатур-маляр подрядной организации ООО «СФ «Прогресс» самовольно залез в контейнер для строительного мусора, который в тот момент находился на высоте и использовался крановщиком. Инцидент произошел 22 мая 2021 года при строительстве здания общежития Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ).

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Проверяющие также нашли и другие нарушения. Так, рабочие ООО «СФ «Прогресс» были без средств индивидуальной защиты, в том числе без строительных (защитных) касок. Руководители, рабочие и специалисты не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда, а сотрудники предприятия не были ознакомлены с приказом о работе в выходной день — 22 мая.

По итогам проверки генеральному директору ООО «ЮнионСтройПлюс» и директору ООО «СФ «Прогресс» вынесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, возбуждены административные дела по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) — они находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда в РТ.

Алексей Нечаев