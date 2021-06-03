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В Казани появится новый маршрут автобуса

11:08, 03.06.2021 3
В Казани появится новый маршрут автобуса
Фото: kzn.ru

Власти Казани введут новый маршрут автобуса. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Комитету по транспорту исполкома поручено организовать перевозку пассажиров по муниципальному автобусному маршруту №94. Новый маршрут будет проходить от станции метро «Дубравная» до жилого массива Привольный.

На прошлой неделе появилась информация, что в Казани могут появиться электробусы. Правда, кроме самого транспортного средства, необходимо приобрети зарядные устройства и коммуникации.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Вот и до Привольного теперь добраться можно. Он дальше Вишневки или как?
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  • Анонимно 03 июн
    Сколько мучались люди с транспортом в Вишнёвке... ,
    смирившись с несправедливостью к себе. Многие не успели
    порадоваться этой новости.
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    Анонимно 03 июн
    Автобус планируется только до Привольного... жители СТАРОЙ и НОВОЙ Вишневки остались в стороне:(
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