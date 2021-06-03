В Казани появится новый маршрут автобуса
Власти Казани введут новый маршрут автобуса. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
Комитету по транспорту исполкома поручено организовать перевозку пассажиров по муниципальному автобусному маршруту №94. Новый маршрут будет проходить от станции метро «Дубравная» до жилого массива Привольный.
На прошлой неделе появилась информация, что в Казани могут появиться электробусы. Правда, кроме самого транспортного средства, необходимо приобрети зарядные устройства и коммуникации.
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смирившись с несправедливостью к себе. Многие не успели
порадоваться этой новости.