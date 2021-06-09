Болгарский истребитель упал в Черное море

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море — самолет выполнял задачу в ходе учений. Об этом сообщает ТАСС.

«Начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС» — заявило Минобороны.

В апреле начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов заявил, что истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара.

Алексей Нечаев