Состоялась тренировка истребителей Су-27 по защите военных объектов

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов заявил, что истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара.

Согласно замыслу учений самолет «противника» пересек границу РФ и попытался нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. Су-27 перехватили нарушителей и уничтожили их. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Крыму проводятся учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск с участием Шойгу.

Алексей Нечаев