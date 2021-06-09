В России допустили утрату лидерства по экспорту газа

В правительстве России допустили, что страна может потерять первенство по объемам экспорта газа в мире в 2024 году, таковы данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года.



Россия, согласно данным, сохранит лидерство в ближайшие два года, но в 2024-м она может оказаться на втором месте по величине экспорта газа, сообщает «РИА Новости».

В 2019-м Россия экспортировала 261 млрд кубометров газа. На втором месте по количеству поставок Катар — 143 млрд кубометров, за ними следуют США — 132 млрд. Именно у США — наибольший потенциал роста добычи в связи с большими запасами сланцевого газа. Катар тоже планирует расширение производственных мощностей.

Россия может нарастить долю за счет реализации новых СПГ-проектов, а еще строительства трубопроводов в Китай.

Маргарита Головатенко