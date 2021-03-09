Рыжиков объявил о своем уходе из «Тамбова» и возможном завершении карьеры

Вратарь Сергей Рыжиков завершил свои выступления за «Тамбов». Об этом сообщил сам голкипер в интервью Metaratings. Он также отметил, что, возможно, не будет возобновлять карьеру футболиста.

«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, все идет к завершению карьеры», — сказал вратарь.

Сергей Рыжиков. Фото: vk.com/fctambov68

Рыжиков перешел в «Тамбов» перед началом нынешнего сезона и провел за команду 20 матчей в РПЛ, в трех из них сохранив ворота «сухими». Агент футболиста недавно заявил, что голкипер может перейти на тренерскую работу.

Напомним, «Тамбов» мог досрочно завершить выступления в РПЛ из-за финансовых проблем. В клубе не платят заработную плату футболистам последние несколько месяцев.

Рыжиков в свое время играл за «Рубин», в составе которого стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.