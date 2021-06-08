В Татарстане сотрудник полиции спас двух тонувших в пруду сестренок

Вчера вечером в Елабуге майор полиции Ленар Давлетшин спас двух тонущих в пруду детей — двух сестренок девяти и 11 лет. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Полицейский живет в Альметьевске, но случайно оказался в Елабуге, подвозил до дома племянника-студента. В городе они решили прогуляться до Шишкинских прудов.

«В парке практически никого не было, метрах в 300 от нас резвились дети на берегу — те самые девочки. Вдруг одна из них оказалась в воде, вторая попыталась помочь сестренке и тоже соскользнула в воду», — вспоминает Давлетшин.

Мужчина бросился на помощь. Одна из девочек уже уходила под воду, вторая пока еще держалась на поверхности. На бетонном берегу мужчина поскользнулся из-за водорослей и тины, провалившись в воду. Девочка тонула в четырех метрах от него. К счастью, он быстро нашел ребенка, ушедшего под воду. Вытащив первую девочку, он доплыл до второй.

«Девочки были в шоковом состоянии. К счастью, они только нахлебались этой болотной воды. Лица их были в иле, но дышали они сами. Мы вызвали скорую помощь и передали детей медикам», — рассказал полицейский.

Сейчас дети находятся в больнице, у них небольшая степень переохлаждения.

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Ольга Плешкова