Новости общества

02:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани частично закроют для движения автомобилей проезжую часть по улице Лесной

10:54, 08.06.2021
В Казани частично закроют для движения автомобилей проезжую часть по улице Лесной
Фото: kzn.ru

В Казани в жилом массиве Новая Сосновка Советского района 9 июня будет ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии города.

До 26 июня будет закрыт участок дороги по ул. Лесной от дома №4а по ул. Дорожной до ул. Таежной — там запланирован ремонт асфальта и будут укладывать тротуар.

В столице Татарстана ограничат движение по Оренбургскому тракту, проспекту Универсиады, улице Тихомирнова и Щербаковскому переулку с 9 июня до 7 июля.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также