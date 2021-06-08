В Казани частично закроют для движения автомобилей проезжую часть по улице Лесной

В Казани в жилом массиве Новая Сосновка Советского района 9 июня будет ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии города.

До 26 июня будет закрыт участок дороги по ул. Лесной от дома №4а по ул. Дорожной до ул. Таежной — там запланирован ремонт асфальта и будут укладывать тротуар.

В столице Татарстана ограничат движение по Оренбургскому тракту, проспекту Универсиады, улице Тихомирнова и Щербаковскому переулку с 9 июня до 7 июля.



Алексей Нечаев