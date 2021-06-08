Госдума России приняла во втором чтении проект о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте парламента.
«Мы считаем недопустимым искажение исторических фактов и умаление роли советского народа в победе над фашизмом. Предлагаемые законопроектом изменения станут действенной и своевременной формой защиты выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге», — заявил председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов.
Изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
В январе этого года Путин поручил Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Подготовить его должны к 1 июля.
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