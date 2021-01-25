Путин предложил запретить отождествлять СССР с Германией во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме РФ подготовить к весенней сессии проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Ответственным за выполнение поручения стал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Подготовить проект следует к 1 июлю 2021 года.

Фото: kremlin.ru

В конце ноября прошлого года в Госдуме предложили объявить День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, нерабочим праздничным днем.



Татьяна Леухина