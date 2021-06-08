В Казани запустили сервис аренды самокатов через соцсеть «ВКонтакте»

В Казани запустили новый сервис аренды самокатов «Прокат ВКонтакте». Пользователи соцсети могут арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки.

Прокат запущен сервисом городской мобильности «Ситимобил» совместно с соцсетью «ВКонтакте». Партнером выступил кикшеринг Urent.

Арендовать самокат можно через вкладку «Сервисы» в суперприложении VK. Позже в сервисе появятся уникальные социальные функции «ВКонтакте». Оплачивать можно внутри приложения с помощью VK Pay. Самокат также можно забронировать заранее. Парковки можно найти по всему городу.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин на совещании с представителями ГИБДД, Минздрава, прокуратурой и сервисов проката электросамокатов поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим видом транспорта. Среди мер: снизить скорость до 15 км/ч и запретить движение самокатов по автомобильным дорогам ночью.



Ольга Плешкова