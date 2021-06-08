В Татарстане по пожару в усадьбе Стахеевых возбудили дело о халатности — настояли прокуроры

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Возбуждением уголовного дела завершилась в Татарстане прокурорская проверка по факту возгорания усадьбы купцов Стахеевых. По требованию надзорного ведомства дело возбудили по признакам халатности со стороны пока неустановленных должностных лиц, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Напомним, инцидент произошел 1 июня около 15.30 в Нижнекамске. Огонь повредил кровлю и потолок исторического здания на площади 250 квадратных метров.

Горевшая «Усадьба-дача Стахеевых, первая половина XIX века» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района является объектом культурного наследия республиканского значения, она внесена в Государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры (постановлением Кабмина РТ от 23.07.1997 № 599).

Ранее прокуроры уже обращали внимание местных властей на необходимость обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия. В конце мая в адрес руководителя исполкома Нижнекамска было внесено представление об устранении нарушений.

Еще в январе 2019 года обязанности по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия и проведению работ по ремонту и реставрации возложили на муниципальную власть. С учетом этих обстоятельств сотрудники прокуратуры Нижнекамска усмотрели в действиях неустановленных чиновников признаки халатности и направили материалы для возбуждения дела в Следком. 7 июня дело было возбуждено.

Ход расследования дела и восстановительных работ на объекте культурного наследия в прокуратуре взяли на особый контроль.

На реставрацию объекта необходимо 300 млн рублей.