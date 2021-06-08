В Татарстане оказался один из самых низких показателей уровня безработицы

Эксперты отметили в Татарстане один из самых низких показателей по уровню безработицы, сообщают «Известия».



Так, республика заняла четвертое место в рейтинге с показателем 2,8%, опередив Москву (3%), ХМАО (3%) и Хабаровский край. Татарстан уступил Ямало-Ненецкому АО, Санкт-Петербургу и Чукотке — их показатели составляют 2,4%, и по 2,5% соответственно.

Исходя из апрельских данных, больше всего безработных — в возрасте 30–34 лет. На втором месте находятся граждане от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего — в возрасте 15–19 лет.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по данным на 2 июня насчитывается 21 558 безработных — они официально зарегистрированы в органах службы занятости.

Маргарита Головатенко